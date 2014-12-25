Iva-Ilga

Наталия Iva-Ilga

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Каждый проект выполняю ответственно и с удовольствием, так как  очень люблю работу, связанную с графикой и фотографиями.

Обращайтесь по таким задачам как:

— обработка фотографий;

— портретная ретушь; 

— тоновая и цветокоррекция;

— замена фона;

— обтравка и кадрирование предметов;

 —рекламная ретушь;

— реставрация и придание цвета черно-белым фотографиям;

— рисунки и иллюстрации (в растровой и векторной графике);

— открытки;

— плакаты; 

— визитки;

— календари;

— логотипы;

— иконки;

— коллажи,

— баннеры.