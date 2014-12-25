Каждый проект выполняю ответственно и с удовольствием, так как очень люблю работу, связанную с графикой и фотографиями.
Обращайтесь по таким задачам как:
— обработка фотографий;
— портретная ретушь;
— тоновая и цветокоррекция;
— замена фона;
— обтравка и кадрирование предметов;
—рекламная ретушь;
— реставрация и придание цвета черно-белым фотографиям;
— рисунки и иллюстрации (в растровой и векторной графике);
— открытки;
— плакаты;
— визитки;
— календари;
— логотипы;
— иконки;
— коллажи,
— баннеры.
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