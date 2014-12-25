Каждый проект выполняю ответственно и с удовольствием, так как очень люблю работу, связанную с графикой и фотографиями.

Обращайтесь по таким задачам как:

— обработка фотографий;

— портретная ретушь;

— тоновая и цветокоррекция;

— замена фона;

— обтравка и кадрирование предметов;

—рекламная ретушь;

— реставрация и придание цвета черно-белым фотографиям;

— рисунки и иллюстрации (в растровой и векторной графике);

— открытки;

— плакаты;

— визитки;

— календари;

— логотипы;

— иконки;

— коллажи,

— баннеры.