Начинающий фрилансер работающий с текстами, в любой сфере. Готов работать за минимальную оплату либо же вообще бесплатно, для создания портфолио.

Открыт для любых работ с текстом: Статьи, блоги, отзывы, рецензии, сценарии и т.д.. Данный вид деятельности выбран не случайно, имеется огромный опыт, и специализация в этой сфере. Но так как я начинающий фрилансер готов приянть за работу любой сложности даже при условии минимально оплаты, или же взамен на хороший отзыв. В свою очередь я гарантирую профессиональный подход, качественное выполнение заданий, а так же соблюдение всех дэдлайнов. Т.к. я в этом сам заинтересован. Также имеется опыт ведения групп в vk.com или instagram.