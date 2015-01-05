Всем приятного аппетита!

Hello! Меня зовут Ваня, считаю себя дизайнером и разработчиком web-сайтов. Освоить мне это мастерство позволила отличная англоязычная литература, всего за один год я уже знал больше чем те, кто занимался разработкой сайтов два года. Это придало мне стимул знакомиться со способами изготовления(рисования) web-сайтов, и это было круто! На этом моя тяга к знаниям не остановилась, я понял, что сделать сайт это еще пол дела, важно сделать его не только красивым и легким, но надо как-то продвинуть его в интернет сети. С этого началось мое знакомства с разного рода курсами по продвижению web-сайтов в интернете, я узнал что такое СЕО и с чем его едят. Узнал про ключевые слова, заполнения сайта изнутри…

На данный момент я изучаю главные тренды года, знакомлюсь с новым дизайном, ищу новые возможности реализации своих идей, ведь мне хочется сделать из сайта не только рекламный продукт, я хочу сделать историю. Это я о своем, не обращайте внимания.

Разрабатываю я сайты используя стандартный Html/Css, далее идет его адаптация под WordPress и изменение кода на php, все это для того что-бы вам было с легкостью пользоваться вашим новым сайтом.

Использую в работе: Html/Css, php, WordPress, Photoshop, CEO.