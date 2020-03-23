IvanPsarev

Кроссбраузерная адаптивная верстка
Контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @psarew - https://t.me/psarew
Кейс навыков:
- HTML5, CSS3, JS.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 9+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Адаптивная графика.
- БЭМ.
- LESS/SCSS.
- Спрайты, SVG, Webp.
- W3C валидация.
- Gulp (минификация, оптимизация).
- A11y, доступность.
- Pixel Perfect (по желанию).
- Git
Пн-Сб (09:00 - 22:00 MSK)
Со своей стороны гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Индивидуальный подход.
- Гарантия на выполненную работу.
- Ставка ~ 200 р/час (конечная цена зависит от макета, ТЗ, сроков и т.д.).
- Карта Тинькофф.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
Действие аккаунта приостановлено!