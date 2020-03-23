IvanPsarev

Иван IvanPsarev

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Кроссбраузерная адаптивная верстка

Контакты:

﻿e-mail: [email protected]

﻿Telegram: @psarew - https://t.me/psarew

Кейс навыков:

  • HTML5, CSS3, JS.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 9+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Адаптивная графика.
  • БЭМ.
  • LESS/SCSS.
  • Спрайты, SVG, Webp.
  • W3C валидация.
  • Gulp (минификация, оптимизация).
  • A11y, доступность.
  • Pixel Perfect (по желанию).
  • Git
Время работы:

﻿Пн-Сб (09:00 - 22:00 MSK)

Со своей стороны гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Индивидуальный подход.
  • Гарантия на выполненную работу.
Оплата:

  • Ставка ~ 200 р/час (конечная цена зависит от макета, ТЗ, сроков и т.д.).
  • Карта Тинькофф.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.