Ivory2018

Вадим Ivory2018

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Команда разработчиков, состоящая из разнопрофильных специалистов, в области прикладного, клиент-серверного, системного и веб программирования.

Наш процесс разработки захватывает все этапы, от проектирования и составления дизайна до постоянного сотрудничества и технической поддержки. Для каждого этапа индивидуальный подход и обсуждение с полной отчетностью. Занимаемся доработкой любых проектов.

Отзывы заказчиков

alexeyon
Гольцев 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Доделать Android приложение
AndroidPostgreSQL
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