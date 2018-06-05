Команда разработчиков, состоящая из разнопрофильных специалистов, в области прикладного, клиент-серверного, системного и веб программирования.
Наш процесс разработки захватывает все этапы, от проектирования и составления дизайна до постоянного сотрудничества и технической поддержки. Для каждого этапа индивидуальный подход и обсуждение с полной отчетностью. Занимаемся доработкой любых проектов.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
AndroidPostgreSQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!