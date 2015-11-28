Юридические услуги, консультации.

Проведение консультаций по юридическим вопросам и физическим и юридическим лицам (возможно по Skype). Составлениевсех видов документов (договора, иски, претензии, жалобы, заявления,

учредительные документы, внутренние локальные акты и др.);

Составление ианализ договоров: (договора подряда, субподряда, аренды, поставки,

купли-продажи и др.);

Претензионная работа;

Консультированиесотрудников предприятий по юридическим вопросам (трудовым, договорным и т.д.);

Изучение,анализ, интерпретация законодательства РФ;