Юридические услуги, консультации.
Проведение консультаций по юридическим вопросам и физическим и юридическим лицам (возможно по Skype). Составлениевсех видов документов (договора, иски, претензии, жалобы, заявления,
учредительные документы, внутренние локальные акты и др.);
Составление ианализ договоров: (договора подряда, субподряда, аренды, поставки,
купли-продажи и др.);
Претензионная работа;
Консультированиесотрудников предприятий по юридическим вопросам (трудовым, договорным и т.д.);
Изучение,анализ, интерпретация законодательства РФ;
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- Юридические услуги. Примеры договоров.209 просмотров
Юридические услуги
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