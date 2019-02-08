JMBoldyrev

Специалист по таргетированной рекламе
Ключевые навыки:
- умею пользоваться всеми инструментами площадок Вконтакте, MyTarget, Facebook Ads
- опыт работы с разными рекламными бюджетами
- знание и понимание маркетинга, имеется высшее образование по этому направлению
- медиапланирование
- отличное знание всех инструментов Microsoft Office
- умение пользоваться инструментами аналитики (Google Analitycs, Яндекс. Метрика)
Образование:
Бакалавр по направлению Маркетинг. Российский УниверситетДружбы Народов (2015г. — 2020г.)
Опыт работы:
1. Web Generation Group(08.02.2019 — 31.05.2019). Должность: таргетолог-стажер
2. iConText group(09.09.2019 — …). Должность: специалист по таргетированной рекламе
Действие аккаунта приостановлено!