JMBoldyrev

Специалист по таргетированной рекламе

Ключевые навыки:

- умею пользоваться всеми инструментами площадок Вконтакте, MyTarget, Facebook Ads

- опыт работы с разными рекламными бюджетами

- знание и понимание маркетинга, имеется высшее образование по этому направлению

- медиапланирование

- отличное знание всех инструментов Microsoft Office

- умение пользоваться инструментами аналитики (Google Analitycs, Яндекс. Метрика)

Образование:

Бакалавр по направлению Маркетинг. Российский УниверситетДружбы Народов (2015г. — 2020г.)

Опыт работы:

1. Web Generation Group(08.02.2019 — 31.05.2019). Должность: таргетолог-стажер

2. iConText group(09.09.2019 — …). Должность: специалист по таргетированной рекламе