Режиссёр видео-монтажа
Здравствуйте.
Хочу попробоваться на ваш заказ.
Мое портфолио можно посмотреть по ссылке ниже:
Здесь собраны, на мой взгляд, мои лучшие работы, пока я работал на местном телеканале.
А так же, если интересно, можете взглянуть на мой личный канал на Ю-Тубе, но рейтинг контента до 18+:
Все работы выполнены в Adobe Premiere CS6.
Если стиль и манера монтажа вам нравится, связаться со мной можно...
по ВК: https://vk.com/jackkill
Телеграмм, WhatsApp, да и просто телефон (Кемеровская область): +79505960722 (@JackKilL27)
Таким образом обо всем договоримся и обсудим.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Примеры работ с моего прошлого места работы.109 просмотров