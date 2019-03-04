Режиссёр видео-монтажа

Здравствуйте.

Хочу попробоваться на ваш заказ.

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке ниже:

Здесь портфолио!

Здесь собраны, на мой взгляд, мои лучшие работы, пока я работал на местном телеканале.

А так же, если интересно, можете взглянуть на мой личный канал на Ю-Тубе, но рейтинг контента до 18+:

Вот он!

Все работы выполнены в Adobe Premiere CS6.

Если стиль и манера монтажа вам нравится, связаться со мной можно...

по ВК: https://vk.com/jackkill

Телеграмм, WhatsApp, да и просто телефон (Кемеровская область): +79505960722 (@JackKilL27)

Таким образом обо всем договоримся и обсудим.