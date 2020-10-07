JackShcherbakov

Резюме:
Специализируюсь на разработке веб-сайтов и веб-приложений. Имею углубленные знания следующих технологий:
● HTML
● CSS
● Bootstrap
● JavaScript
● jQuery
● PHP
● PhpMyAdmin
● MySQL
● SQL
● SQLite
● WordPress
Дополнительная информация:
● Дата рождения: 27 мая 1995 г.
● Место жительства: г. Санкт-Петербург
Мобильный телефон: +79119521874
● E-Mail: [email protected]
● Цель: Веб-разработчик
● График работы: свободный график
● Занятость: удаленная работа
● Образование: ИТМО (май 2015 г.)
Программист (Высшее)
● Владею английским языком на продвинутом уровне
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