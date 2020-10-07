JackShcherbakov

Евгений JackShcherbakov

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Резюме:

Специализируюсь на разработке веб-сайтов и веб-приложений. Имею углубленные знания следующих технологий: 

● HTML 

● CSS 

● Bootstrap 

● JavaScript 

● jQuery 

● PHP 

● PhpMyAdmin

● MySQL

● SQL

● SQLite

● WordPress

Дополнительная информация: 

● Дата рождения: 27 мая 1995 г. 

● Место жительства: г. Санкт-Петербург 

   Мобильный телефон: +79119521874 

● E-Mail: [email protected] 

● Цель: Веб-разработчик 

● График работы: свободный график 

● Занятость: удаленная работа 

● Образование: ИТМО (май 2015 г.) 

   Программист (Высшее) 

● Владею английским языком на продвинутом уровне