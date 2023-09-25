Jeneric

Алексей Jeneric

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн ради дизайна не делаю

К чему стремлюсь: логика, порядок, аккуратность, подача информации, минимализм, все что снижает когнитивную нагрузку пользователей, в общем UX/UI и все что с этим завязано.

Telegram: @Jeneric13

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