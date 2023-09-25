Дизайн ради дизайна не делаю
К чему стремлюсь: логика, порядок, аккуратность, подача информации, минимализм, все что снижает когнитивную нагрузку пользователей, в общем UX/UI и все что с этим завязано.
Telegram: @Jeneric13
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