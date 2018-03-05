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Портфолио
- Проектирование парковой зоны310 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
7 лет назад
Кинула наглым образом на деньги. показала 1 % якобы сделанной работы и перестала отвечать на все сообщения и звонки. Остерегайтесь ! 50 долларов минусом (((
$10
10 баллов
7 лет назад
Спасибо! Все оперативно
Ответный отзыв
Задача поставлена хорошо, заказчика рекомендую