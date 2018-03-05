JeySiLove

Любовь JeySiLove

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Художник,дизайнер,иллюстратор, 3d-визуализатор.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$100
2 балла
7 лет назад
Необходимо нарисовать 2D карту
Кинула наглым образом на деньги. показала 1 % якобы сделанной работы и перестала отвечать на все сообщения и звонки. Остерегайтесь ! 50 долларов минусом (((
semspb
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужен фирменый стиль и лого
Спасибо! Все оперативно
Задача поставлена хорошо, заказчика рекомендую
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