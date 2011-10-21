Добрый день, нужен опытный программист, который бы мог в двиг добавить систему оплаты/выплаты perfect money, а так же сделать диагностику движка на дыры, ну и собственно если обнаружит их починить. Контакты: ICQ: ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Вот что мне нужно: обменный пункт Раздачи не учитываются от веса %, как на ПСЛане типо =) Время сидирования торрент на главной магазин Статистика Капча ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть мод для трекера, когда устанавливаю его рушиться другой мод, вместе они не как не могут работать... Задача очень простая, любой начинающий программист думаю проблем с этим не будет! Так же готов сотрудничать ...Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Добрый день Ув. Веб-программисты Хочу создать проект, что-то наподобие ТВ канал, с возможностью расписываю на неделю передачи свои в интернете. Возможно предвидеться создать небольшой двиг, хочу услышать ваши предложение и сумму $. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад