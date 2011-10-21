Jokerzv

Александр Jokerzv

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Добавить в двиг систему perfect money

    Добрый день, нужен опытный программист, который бы мог в двиг добавить систему оплаты/выплаты perfect money, а так же сделать диагностику движка на дыры, ну и собственно если обнаружит их починить. Контакты: ICQ: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны моды для TBDev

    $100

    Вот что мне нужно: обменный пункт Раздачи не учитываются от веса %, как на ПСЛане типо =) Время сидирования торрент на главной магазин Статистика Капча ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно доработать мод для трекера TBDev

    Есть мод для трекера, когда устанавливаю его рушиться другой мод, вместе они не как не могут работать... Задача очень простая, любой начинающий программист думаю проблем с этим не будет! Так же готов сотрудничать ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Канал

    $250

    Добрый день Ув. Веб-программисты Хочу создать проект, что-то наподобие ТВ канал, с возможностью расписываю на неделю передачи свои в интернете. Возможно предвидеться создать небольшой двиг, хочу услышать ваши предложение и сумму $. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад