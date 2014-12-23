Администрирование в соц. сетях, переводы, проведение презентаций, набор текста, аватарки для групп.

ПЛЮСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

- Высшее лингвистическое образование, педагог-лингвист.

9 лет переводы художественных, публицистических текстов, а также расшифровка аудио: английский, французский, испанский ;

- Постоянный доступ к интернет и возможность присутствия online.

6 лет опыт администрирования групп ВК (креативный постинг, наполнение аудио-фото, анализ статистики, тайминг постов, художественное оформление, проведение конкурсов, голосований, опросов, постепенный рост реальных участников, общение с аудиторией, создание дружественной атмосферы, своевременная чистка спама).

- Отличный контакт с аудиторией, опыт составления и ведения презентаций.

5 лет опыта в кач-ве сотрудника call-centre и ведущей презентаций и семинаров;

- Перевод аудио-файлов в текст, в т.ч. с параллельным переводом, создание подстрочников к видео;

- Креативное мышление;

- Знание Ulead Video, Photoshop, PowerPoint;

- Отличная скорость и качество поиска в интернете;

- Высокий уровень ответственности;

- Грамотная речь;

- Готова к сотрудничеству на постоянной основе.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ:

На первом этапе оплата за каждый предоставленный материал (в т.ч. иногда с предоплатой), на постоянной основе оплата по блокам раз в неделю\2 недели.

Не работаю на % с продаж.

С удовольствием возьму темы:

Литература

Иностранные языки

Интерьер и декор

Флористика

Путешествия

Недвижимость

Услуги красоты

Фотография

Эмиграция

Образование

Музыка

Кинематограф

Документалистика

Животные

Мода

Косметика

Мистика

Эзотерика