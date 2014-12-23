ПЛЮСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- Высшее лингвистическое образование, педагог-лингвист.
9 лет переводы художественных, публицистических текстов, а также расшифровка аудио: английский, французский, испанский;
- Постоянный доступ к интернет и возможность присутствия online.
6 лет опыт администрирования групп ВК (креативный постинг, наполнение аудио-фото, анализ статистики, тайминг постов, художественное оформление, проведение конкурсов, голосований, опросов, постепенный рост реальных участников, общение с аудиторией, создание дружественной атмосферы, своевременная чистка спама).
- Отличный контакт с аудиторией, опыт составления и ведения презентаций.
5 лет опыта в кач-ве сотрудника call-centre и ведущей презентаций и семинаров;
- Перевод аудио-файлов в текст, в т.ч. с параллельным переводом, создание подстрочников к видео;
- Креативное мышление;
- Знание Ulead Video, Photoshop, PowerPoint;
- Отличная скорость и качество поиска в интернете;
- Высокий уровень ответственности;
- Грамотная речь;
- Готова к сотрудничеству на постоянной основе.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ:
На первом этапе оплата за каждый предоставленный материал (в т.ч. иногда с предоплатой), на постоянной основе оплата по блокам раз в неделю\2 недели.
Не работаю на % с продаж.
С удовольствием возьму темы:
Литература
Иностранные языки
Интерьер и декор
Флористика
Путешествия
Недвижимость
Услуги красоты
Фотография
Эмиграция
Образование
Музыка
Кинематограф
Документалистика
Животные
Мода
Косметика
Мистика
Эзотерика