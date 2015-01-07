Копирайт/рерайт/консультирование

с 2012 пишу ceo-тексты для узконаправленных компаний, создаю уникальный контент для сайта, групп в соц.сетях, форумах, пишу статьи на заказ. Так же занимаюсь написанием отзывов, обзоров, умею правильно взаимодействовать с форумами с применением только «белых методов». Провожу оnline консультации и вебинары, темы: -психология, эзотерика, женские практики и тренинги (как найти свой образ), как заработать в интернете ( удаленная работа в путешествиях). Опыт online работы наложил на меня отпечаток сверхотвественности и выполнения задач в четко поставленные сроки. Нахожусь online, могу оперативно ответить на любой вопрос и быстро решить любую задачу. Оплата моей работы всегда оговаривается с заказчиком лично. Всем удачи.

Образование:

Российский Государственный Гуманитарный Университет . Институт Психологии Л.С. Выготского.

Специализация : Клинический психолог/психотерапевт