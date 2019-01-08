Juliya_RSYA

Специалист РСЯ - контекстная реклама Яндекс.Директ

Если Вы просматриваете данный раздел, значит Вас интересует плодотворное сотрудничество!

Чтобы плодотворно сотрудничать, нужно максимально доверять друг другу.

Поэтому добавлю немного информации о себе..

Я живу в г. Новосибирск.

Училась: НГТУ АВТФ АСУ - Новосибирский государственный технический университет инженер по направлению Автоматизированные системы обработки информации и управление.

С 2007 года работала в разных IT- организациях (Центр финансовых технологий, Центр автоматизации энергосбережения и др.)

С 2018 года занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс.Директ.

Такое направление выбрано осознано, чтобы приносить людям пользу и помогать развивать Ваш бизнес!

До скорого сотрудничества!