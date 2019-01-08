Juliya_RSYA

Специалист РСЯ - контекстная реклама Яндекс.Директ
Если Вы просматриваете данный раздел, значит Вас интересует плодотворное сотрудничество!
Чтобы плодотворно сотрудничать, нужно максимально доверять друг другу.
Поэтому добавлю немного информации о себе..
Я живу в г. Новосибирск.
Училась: НГТУ АВТФ АСУ - Новосибирский государственный технический университет инженер по направлению Автоматизированные системы обработки информации и управление.
С 2007 года работала в разных IT- организациях (Центр финансовых технологий, Центр автоматизации энергосбережения и др.)
С 2018 года занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс.Директ.
Такое направление выбрано осознано, чтобы приносить людям пользу и помогать развивать Ваш бизнес!
До скорого сотрудничества!
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