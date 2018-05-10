Оставь заботы профессионалам, сосредоточься на своем бизнесе!
Доброго времени суток, меня зовут Александр, рад приветствовать Вас на странице моего профиля!
Я готов предложить Вам профессиональные услуги Веб разработчика.
Заказать разработку сайта у меня, в разы дешевле и надежнее чем у студии, ведь заказывая сайт у студии более половины ВАШИХ денег идут на оплату аренды помещения, налоги и другие расходы. Заказывая сайт у меня, Вы платите исключительно за работу.
Front-End:
- Верстка сайтов из PSD, применяя самые современные и стабильные технологии
- Разработка анимационных эффектов на HTML5, CSS3, JavaScript в 60FPS
- Адаптация сайтов под мобильные устройства
Back-End:
- Программирование сайтов на PHP
- Натяжка на различные CMS
- Помощь с CMS
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
- Полная поисковая оптимизация проекта
- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
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