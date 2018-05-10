Оставь заботы профессионалам, сосредоточься на своем бизнесе!

Доброго времени суток, меня зовут Александр, рад приветствовать Вас на странице моего профиля!

Я готов предложить Вам профессиональные услуги Веб разработчика.

Заказать разработку сайта у меня, в разы дешевле и надежнее чем у студии, ведь заказывая сайт у студии более половины ВАШИХ денег идут на оплату аренды помещения, налоги и другие расходы. Заказывая сайт у меня, Вы платите исключительно за работу.

Front-End:

Верстка сайтов из PSD, применяя самые современные и стабильные технологии

Разработка анимационных эффектов на HTML5, CSS3, JavaScript в 60FPS

Адаптация сайтов под мобильные устройства

Back-End:

Программирование сайтов на PHP

Натяжка на различные CMS

Помощь с CMS

Мои навыки:

Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

Полная поисковая оптимизация проекта

Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.