Just_Kick

Александр Елескин Just_Kick

 
24 годаРоссия/Люберцы
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Оставь заботы профессионалам, сосредоточься на своем бизнесе!

Доброго времени суток, меня зовут Александр, рад приветствовать Вас на странице моего профиля!

Я готов предложить Вам профессиональные услуги Веб разработчика.

Заказать разработку сайта у меня, в разы дешевле и надежнее чем у студии, ведь заказывая сайт у студии более половины ВАШИХ денег идут на оплату аренды помещения, налоги и другие расходы. Заказывая сайт у меня, Вы платите исключительно за работу.

Front-End:

  • Верстка сайтов из PSD, применяя самые современные и стабильные технологии
  • Разработка анимационных эффектов на HTML5, CSS3, JavaScript в 60FPS
  • Адаптация сайтов под мобильные устройства

Back-End:

  • Программирование сайтов на PHP
  • Натяжка на различные CMS
  • Помощь с CMS

Мои навыки:

  • Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
  • Полная поисковая оптимизация проекта
  • Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

PHPJavascriptВерстка сайтаHTMLBootstrapСайт на PHPGoogle Ads
Портфолио