Опыт разработки ERP систем и прочего программного обеспечения уровня предприятия 6 лет в разрезе материального снабжения и бухгалтерии. Разрабатывал системы расчетов с поставщиками, сисиемы полного документооборота уровня предприятия, системы формирования бухгалтерских проводок, системы хранения конструкторских спецификаций, опыт разработки ПО для систем штрих-кодового учета (программировани терминалов) и т.д. Delphi, MS SQL Server, MS Access, немного Web-дизайн, JavaScript, PHP. Создание фотореалистичных 3D моделей в 3D Studio MAX, знание PhotoShop, CorelDraw, ADOBE Illustrator. Опыт верстки газеты в PageMaker-е.