Игнатьева Анастасия Анатольевна
Образование: Севастопольский национальный институт ядерной энергии и промышленности
Знание языков
Украинский, русский - родные
Английский – со словарем.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Анастасия отлично справилась с работой по загрузке флеш игр на сайт. Подборка качественная, описания грамотные и познавательные. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень добросовестный и ответственный работодатель. Вежливо и терпеливо отвечает на все возникающие вопросы. Замечания делает справедливые и обоснованные. Всем рекомендую как положительного со всех сторон заказчика.