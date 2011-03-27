Kabaka

Анастасия Kabaka

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Игнатьева Анастасия Анатольевна 

Образование: Севастопольский национальный институт ядерной энергии и промышленности

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – со словарем.

Отзывы заказчиков

L1f
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Поиск и загрузка флеш игр на сайт
Анастасия отлично справилась с работой по загрузке флеш игр на сайт. Подборка качественная, описания грамотные и познавательные. Рекомендую!
Очень добросовестный и ответственный работодатель. Вежливо и терпеливо отвечает на все возникающие вопросы. Замечания делает справедливые и обоснованные. Всем рекомендую как положительного со всех сторон заказчика.
Ответный отзыв