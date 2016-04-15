Kadr003

Наталья Толокольникова Kadr003

 
29 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Я- студентка факультета филологии и журналистики, разносторонний, общительный и просто хороший человек. Предлагаю свои услуги по написанию текстов. Небольшой опыт имеется: работала в газете,занималась рерайтом, копирайтом. Неплохо рифмую,обладаю яркой фантазией. Ответственно подхожу к работе ,всегда на связи. Буду рада сотрудничеству, чтобы заработать денег, наработать опыт, научиться новому. 

Отзывы заказчиков
leza8212
Елена Ли 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужны авторы для рерайта
Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки.
Сотрудничество прошло отлично!
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