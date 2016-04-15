Здравствуйте, уважаемые заказчики! Я- студентка факультета филологии и журналистики, разносторонний, общительный и просто хороший человек. Предлагаю свои услуги по написанию текстов. Небольшой опыт имеется: работала в газете,занималась рерайтом, копирайтом. Неплохо рифмую,обладаю яркой фантазией. Ответственно подхожу к работе ,всегда на связи. Буду рада сотрудничеству, чтобы заработать денег, наработать опыт, научиться новому.