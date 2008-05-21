Образование :
сентябрь 1996 – июнь 2001 Одесская Государственная Академия Холода
- факультет “информационные технологии”
- специальность “компьютерные системы и сети”
Выполняю технические,научные и литературные переводы с/на английский яз.,включая компьютерную тематику.Опыт переводов 5 лет.Также ориентируюсь в испанском и польском языках.
Также возможно создание 2 мерных чертежей в AutoCad 2004.
Большой опыт работы с графическими пакетами Corel Draw и Photoshop
Опыт работы тестировщиком :
OOО “BSСom”
Август 2003 – январь 2005 Инженер - тестировщик
- написание help - документации
- тестирование одного из модулей информационно-управленческой системы “Триплан -Персонал”, ориентированной на потребности крупных предприятий.
• GUI-тесты (тестирование графического интерфейса пользователя).
• Функциональное тестирование.
- фиксация багов в системе “Mantis”
ООО “Vip Quality Software “ http://www.vip-qualitysoft.com
апрель 2006 – июнь 2006 Инженер - тестировщик
- написание test cases и составление check-lists для серии
продуктов Vip Simple To Do List,Vip Organizer и Vip Team To
Do List, предназначенных для малого бизнеса и персонально-
го использования, по следующим видам тестирования :
• GUI-тесты (тестирование графического интерфейса пользователя).
• Функциональное тестирование.
• Тестирование производительности
• Нагрузочное тестирование (стресс-тесты)
• Регрессионное тестирование
- багтрекинг в системе “Mantis” на англ.языке
июль 2006 – наст.вр Начальник отдела тестирования
- разработка и написание тест-плана для нового продукта
Vip Network Task Manager
- Создание test reports (отчетов о тестировании)
- тех.поддержка