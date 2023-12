Образование :

сентябрь 1996 – июнь 2001 Одесская Государственная Академия Холода

- факультет “информационные технологии”

- специальность “компьютерные системы и сети”

Выполняю технические,научные и литературные переводы с/на английский яз.,включая компьютерную тематику.Опыт переводов 5 лет.Также ориентируюсь в испанском и польском языках.

Также возможно создание 2 мерных чертежей в AutoCad 2004.

Большой опыт работы с графическими пакетами Corel Draw и Photoshop

Опыт работы тестировщиком :

OOО “BSСom”

Август 2003 – январь 2005 Инженер - тестировщик

- написание help - документации

- тестирование одного из модулей информационно-управленческой системы “Триплан -Персонал”, ориентированной на потребности крупных предприятий.

• GUI-тесты (тестирование графического интерфейса пользователя).

• Функциональное тестирование.

- фиксация багов в системе “Mantis”

ООО “Vip Quality Software “ http://www.vip-qualitysoft.com

апрель 2006 – июнь 2006 Инженер - тестировщик

- написание test cases и составление check-lists для серии

продуктов Vip Simple To Do List,Vip Organizer и Vip Team To

Do List, предназначенных для малого бизнеса и персонально-

го использования, по следующим видам тестирования :

• GUI-тесты (тестирование графического интерфейса пользователя).

• Функциональное тестирование.

• Тестирование производительности

• Нагрузочное тестирование (стресс-тесты)

• Регрессионное тестирование

- багтрекинг в системе “Mantis” на англ.языке

июль 2006 – наст.вр Начальник отдела тестирования

- разработка и написание тест-плана для нового продукта

Vip Network Task Manager

- Создание test reports (отчетов о тестировании)

- тех.поддержка