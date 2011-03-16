Kaisser

Алекс Кайзер Kaisser

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Архитектор веб-проектов

Специализация: Архитектор веб-проектов (разработка технической и сопроводительной документации для создания сайта). Пишу Технические задания, развернутые Концепции, разрабатываю структуру и логику работы Сервисов и Систем внутри сайта. Все - от идеи до готового решения.

Дополнительно: Интернет-аналитик, Интернет-маркетолог, Менеджер проектов, Специалист по продвижению (в т.ч. SEO), Консультант по вопросам веб-разработок.

Полное резюме и описание услуг смотрите на сайте http://www.kaisser.ru

  • Программирование информационного сайта

    Требуется команда программистов для реализации задачи по программированию информационно-справочного сайта: верстка + написание на базе Framework / адаптация уже существующего решения (CMS, CMF). Что представляет собой проект? 1. Каталог статей с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна + шаблона для CMS Joomla

    $350

    Требуется разработать дизайн для корпоративного ресурса + сверстать его (упаковать) в виде шаблона для CMS Joomla 1.5 Техническое задание можно скачать по адресу: http://www.kaisser.ru/doc/tz-gpsnetwork.rar (исправил архив)

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать шаблон для Joomla

    $100

    Требуется сделать шаблон для CMS Joomla 1.5 из .PSD макета. Шаблон должен быть готовым для подключения (упакованным в .zip). Кроссбраузерность, элементы JQ, резина 1024-1400px. Дизайн рисовали на основе старого ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

sezik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Сделать шаблон для Joomla
Joomla
Кратко говорить о таком заказчике невозможно :) Это не просто заказчик, а професионал своего дела, который знает чего хочет и четко у меет формировать техническое задание (ТЗ) к разработке. Отличительные преимущества: 1. Всегда четко поставленное ТЗ; 2. Постоянно находится на связи и предупреждает об отсутствии; 3. Творческий подход к работе; 3. Оплата без задержек в установленные сроки. От сотрудничества с Алексом Кайзером остались только положительные эмоции. Готовы сотрудничать с ним дальше выполняя все более сложные проекты. Спасибо Вам большое.
После работы со студией остались только положительные впечатления. Работу проделали качественно и в срок, стоимость за проделанный объем вполне демократичная. Можно отметить: 1. Работу делают профессионально, работают по ТЗ (а не "на глаз"). 2. Требуемые поправки вносят оперативно. 3. Всегда доступны на связи (скайп / телефон). 4. Процесс работы построен удобно для Заказчика. _____________ По данному проекту искал Исполнителей более месяца: набил много шишек (когда Исполнители просто исчезали...). Помогла WD студия MIR, за что ей кроме оплаты - отдельно "Спасибо". При появлении похожих проектов буду обращаться еще.
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