Архитектор веб-проектов

Специализация: Архитектор веб-проектов (разработка технической и сопроводительной документации для создания сайта). Пишу Технические задания, развернутые Концепции, разрабатываю структуру и логику работы Сервисов и Систем внутри сайта. Все - от идеи до готового решения.

Дополнительно: Интернет-аналитик, Интернет-маркетолог, Менеджер проектов, Специалист по продвижению (в т.ч. SEO), Консультант по вопросам веб-разработок.

Полное резюме и описание услуг смотрите на сайте http://www.kaisser.ru