Требуется команда программистов для реализации задачи по программированию информационно-справочного сайта: верстка + написание на базе Framework / адаптация уже существующего решения (CMS, CMF). Что представляет собой проект? 1. Каталог статей с ...
Специализация: Архитектор веб-проектов (разработка технической и сопроводительной документации для создания сайта). Пишу Технические задания, развернутые Концепции, разрабатываю структуру и логику работы Сервисов и Систем внутри сайта. Все - от идеи до готового решения.
Дополнительно: Интернет-аналитик, Интернет-маркетолог, Менеджер проектов, Специалист по продвижению (в т.ч. SEO), Консультант по вопросам веб-разработок.
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Требуется разработать дизайн для корпоративного ресурса + сверстать его (упаковать) в виде шаблона для CMS Joomla 1.5 Техническое задание можно скачать по адресу: http://www.kaisser.ru/doc/tz-gpsnetwork.rar (исправил архив)Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
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Требуется сделать шаблон для CMS Joomla 1.5 из .PSD макета. Шаблон должен быть готовым для подключения (упакованным в .zip). Кроссбраузерность, элементы JQ, резина 1024-1400px. Дизайн рисовали на основе старого ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад