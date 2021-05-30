Kalinka_dany

Настройка Яндекс Директа

Настройка\Ведение Яндекс Директа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 лет опыта работы

Постоянно на связи (Viber, Telegram, WhatsApp)

Консультация перед настройкой

Предоставление ежемесячный отчет при виденииЕсть вопросы - Звоните!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Наша команда занимается профессиональной настройкой рекламы в Яндекс Директ \ Гугл АдсОсновные виды работ :1) Ведение без покупки аккаунтаМы бесплатно собираем рекламный аккаунт, и рекламируем вас по нему, в случае прекращения работы аккаунт остается у нас, но вы не тратите деньги на его создание а оплачиваете только ведение.В ведение входят:

Обслуживание аккаунта

Обновление информации на актуальную

Расширение рекламных направлений на протяжении ведения

Корректировка ставок

Корректировка рекламных площадок

Добавление минус слов на основе запросов

Предоставление отчета в конце месяца

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Стоимость ведения от 5000р2) Создание рекламного аккаунта без веденияМы соберем для вас аккаунт с вашей индивидуальной рекламой , который будет готов к работе и принадлежать вам.

В среднем на создание аккаунта уходит от 2 до 7 дней, в зависимости от объема работы.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Стоимость создания рекламного аккаунта от 8000р