Kalinka_dany

Настройка\Ведение Яндекс Директа
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7 лет опыта работы
Постоянно на связи (Viber, Telegram, WhatsApp)
Консультация перед настройкой
Предоставление ежемесячный отчет при виденииЕсть вопросы - Звоните!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Наша команда занимается профессиональной настройкой рекламы в Яндекс Директ \ Гугл АдсОсновные виды работ :1) Ведение без покупки аккаунтаМы бесплатно собираем рекламный аккаунт, и рекламируем вас по нему, в случае прекращения работы аккаунт остается у нас, но вы не тратите деньги на его создание а оплачиваете только ведение.В ведение входят:
Обслуживание аккаунта
Обновление информации на актуальную
Расширение рекламных направлений на протяжении ведения
Корректировка ставок
Корректировка рекламных площадок
Добавление минус слов на основе запросов
Предоставление отчета в конце месяца
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Стоимость ведения от 5000р2) Создание рекламного аккаунта без веденияМы соберем для вас аккаунт с вашей индивидуальной рекламой , который будет готов к работе и принадлежать вам.
В среднем на создание аккаунта уходит от 2 до 7 дней, в зависимости от объема работы.
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Стоимость создания рекламного аккаунта от 8000р