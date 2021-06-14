Karalaynidi

Исполню работу контент менеджера (имеется опыт в заполнении карточек товара, crm на должности РТК)

Ретушера

Помогу набрать текст

А так же помогу с планировкой торгового зала/ помещения в autocad (Создание планировки торгового зала/технологии торгового зала и/или помещения в AutoCad.

Планировка любой сложности в кратчайшие сроки , с расстановкой торгово-складского оборудования, зонирование, касс, мебели,иных помещений.

Подготовка анализа эффективности использования торговых площадей.

Разработка 3D макета зала

Печать итогового документа в формате

Разработка спецификаций для передачи на завод и заказа оборудования.(цена договорная)