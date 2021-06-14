Karalaynidi

Исполню работу контент менеджера (имеется опыт в заполнении карточек товара, crm на должности РТК)
Ретушера
Помогу набрать текст
А так же помогу с планировкой торгового зала/ помещения в autocad (Создание планировки торгового зала/технологии торгового зала и/или помещения в AutoCad.
Планировка любой сложности в кратчайшие сроки , с расстановкой торгово-складского оборудования, зонирование, касс, мебели,иных помещений.
Подготовка анализа эффективности использования торговых площадей.
Разработка 3D макета зала
Печать итогового документа в формате
Разработка спецификаций для передачи на завод и заказа оборудования.(цена договорная)
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