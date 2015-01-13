Создание анимационных роликов , фирменный стиль , создание логотипа
Меня зовут Саят и я готов обсудить с Вами заказ по разработке логотипа или фирменного стиля. Ответственно подхожу к проектам с любым бюджетом.
- Создание логотипа
- Фирменный стиль
- Brandbook / Guidebook
- Создание анимационных роликов
- Полиграфический дизайн
Условия работы:
1. Не принимаем участие в неоплачиваемых конкурсах/совместных проектах с нуля.
2. Не работаем без гарантий оплаты (предоплата 50–50 либо СБС)
ОПЛАТА
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