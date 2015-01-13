Создание анимационных роликов , фирменный стиль , создание логотипа

Меня зовут Саят и я готов обсудить с Вами заказ по разработке логотипа или фирменного стиля. Ответственно подхожу к проектам с любым бюджетом.

- Создание логотипа

- Фирменный стиль

- Brandbook / Guidebook

- Создание анимационных роликов

- Полиграфический дизайн

Условия работы:

1. Не принимаем участие в неоплачиваемых конкурсах/совместных проектах с нуля.

2. Не работаем без гарантий оплаты (предоплата 50–50 либо СБС)

ОПЛАТА

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