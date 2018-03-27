Karpusha_ann

Маркетолог в декреті🌺

В маркетингу працюю вже 5 років, з них 2 на керівній посаді. Займалась всим: smm, email розсилки, організацією закордонних виставок, конференцій, навчальних семінарів для Клієнтів, концепцією нових продуктів ( компанія, в якій працювала, мала виробництво), концепція упаковок, підготовкою та розробкою POS матеріалів, наповненням та веденням сайту, контекстною рекламою, маркетинговою стратегією та бюджетуванням.

Зараз знаходжусь в декреті, без роботи сидіти не можу, тому шукаю роботу на 2-3 години в день, весь інший час присвячую своїй донечці.

Відповідальність та відданість справі гарантую!