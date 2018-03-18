Специалист по интернет-рекламе в РСЯ

Меня зовут Нелли Картушина.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить Вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.Жду от Вас ответа.С уважением Картушина Нелли. 18.03.2018