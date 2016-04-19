Дизайн интерьера, 3д-визуализация
Моб. тел. - +375 (29) 658 39 48
Skype - katarina31031
Почта - [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Белорусский государственный университет транспорта (строительный факультет)
Международная школа дизайна (г.Москва)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Пользователь 3DMax + Vray, AutoCad, CorelDRAW, Adobe Photoshop.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Дизайн интерьера
Визуализация и моделирование
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Портфолио
- 3D визуализация132 просмотра
- Дизайн интерьеров, 3D визуализация143 просмотра