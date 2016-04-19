KatarinaV

Екатерина KatarinaV

 
43 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайн интерьера, 3д-визуализация

Моб. тел. - +375 (29) 658 39 48

Skype - katarina31031

Почта - [email protected]

vk.com/interioart

ОБРАЗОВАНИЕ

Белорусский государственный университет транспорта (строительный факультет)

Международная школа дизайна (г.Москва)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

Пользователь 3DMax + Vray, AutoCad, CorelDRAW, Adobe Photoshop. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Дизайн интерьера

Визуализация и моделирование 

AutoCADCorelDRAW3ds MaxPhotoshop
Портфолио