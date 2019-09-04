KateKlimYur

Креативный графический дизайнер

Опыт работы в данной сфере 3 года.

Сфера деятельности:

• Создание логотипа, фирменного стиля, брендбука, анимированной презентации, а также доработка уже имеющихся материалов;

• Дизайн наружной рекламы - афиши, плакаты, щиты, витрины, перетяжки, вывески, баннеры, стенды и прочее;

• Дизайн полиграфии - визитки, буклеты, листовки, открытки, календари (карманные, настенные, настольные), коллажи, плакаты, газеты, бланки, бейджи, значки, дисконтные карты, наклейки, билеты, меню и многое другое;

• Создание стикеров для социальных сетей из имеющихся фотографий.