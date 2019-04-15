Профессиональный вебмастер, верстальщик сайтов

Здравствуйте!

Рада видеть Вас на моей странице!

Я занимаюсь созданием сайтов с 2006 года.

Готова предложить Вам качественные услуги по верстке и наполнению сайта по Вашему индивидуальному дизайну.

Если у Вас уже есть сайт, и Вы хотите регулярно обновлять его или улучшить что-то, добавить новые разделы и элементы - в этом я тоже с радостью помогу Вам.

Я работаю с любыми системами администрирования (CMS). Если у Вас таковой не имеется - тоже не проблема, я могу работать с веб-страницами напрямую.

Также могу предложить создание сайта "под ключ" - выбор хостинга, наиболее подходящего Вам тарифного плана, регистрация доменного имени и изготовление полностью работоспособного сайта - все это сделаю я, после чего предоставлю Вам полный доступ к нему, и Вам останется лишь регулярно оплачивать хостинг и наслаждаться готовым сайтом!

Почему стоит обратиться именно ко мне:

я делаю верстку таким образом, что она отвечает всем современным требованиям и особенностям различных браузеров и экранов, при этом остается легкой и не перегруженной кодом. Страницы очень быстро загружаются, отлично смотрятся на любом мобильном устройстве и не занимают много места на сервере.

Также могу предложить Вам различные современные "украшения" сайта - слайдеры, анимация jQuery , раскрывающиеся элементы и другие функции - все, на что только у Вас хватит фантазии, чтобы сделать Ваш сайт уникальным и неповторимым.

Обращайтесь, мы все обсудим!

С уважением,

Екатерина.