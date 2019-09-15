Работаю организованно и с душой!
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
- Viber/Telegram: +380997110497 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);
- внутренний чат Weblancer;
- по почте: [email protected]
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Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаю разработкой дизайна логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров, флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии.
Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.
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РЕЖИМ РАБОТЫ:
Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 часов.
Выходной день: воскресенье.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).
3. Если это не заказ через сайт weblancer - работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
9. Обмен отзывами.
ВНИМАНИЕ! Прошу учесть: если результат готовой работы (логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя публиковать в моем портфолио, стоимость моей работы увеличивается на 50%.
Этот момент нужно оговаривать со мной в начале сотрудничества.
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К оплате принимаю: WebMoney
На карту Приватбанк
Перевод Western Union
Яндекс деньги
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.
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Я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!
С уважением, Катерина.
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