Дизайн логотипа, дизайн продукции и полиграфии, наружная реклама. Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

Работаю организованно и с душой!

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- Viber/Telegram: +380997110497 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);

- внутренний чат Weblancer;

- по почте: [email protected]

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Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаю разработкой дизайна логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров, флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии.

Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 часов.

Выходной день: воскресенье.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).

3. Если это не заказ через сайт weblancer - работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

ВНИМАНИЕ! Прошу учесть: если результат готовой работы (логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя публиковать в моем портфолио, стоимость моей работы увеличивается на 50%.

Этот момент нужно оговаривать со мной в начале сотрудничества.

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К оплате принимаю: WebMoney

На карту Приватбанк

Перевод Western Union

Яндекс деньги

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

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Я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Катерина.