Katerina_CH

Катерина Katerina_CH

 
38 летУкраина/Краматорск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн логотипа, дизайн продукции и полиграфии, наружная реклама. Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

Работаю организованно и с душой!

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- Viber/Telegram: +380997110497 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);

- внутренний чат Weblancer;

- по почте: [email protected]

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Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаю разработкой дизайна логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров,  флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии. 

Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 часов.

Выходной день: воскресенье.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание. 

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме,  на слух задания в работу не беру).

3. Если это не заказ через сайт weblancer - работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание:  оплату комиссий  за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.  Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен. 

4. В течении утвержденного срока  я предоставляю превью сделанной работы на согласование. 

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.  

6. Согласование работы 

7. Оплата остатка суммы за работу. 

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

ВНИМАНИЕ!  Прошу учесть: если результат готовой работы (логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя публиковать в моем портфолио,  стоимость моей работы увеличивается на 50%.  

Этот момент нужно оговаривать со мной  в начале сотрудничества.  

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К оплате принимаю: WebMoney

На карту Приватбанк

Перевод Western Union

Яндекс деньги

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик. 

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Я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Катерина.

Портфолио