Оригинальный дизайн логотипов, разработка фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции

Идеально выполненная работа для меня, когда и заказчик, и я полностью довольны результатом.

Опыт в дизайне более 7 лет. Маркетолог по образованию с опытом более 5 лет.

Подхожу к каждому проекту индивидуально, не использую шаблоны, учитываю все пожелания заказчика.

Правки вношу до полного согласования.

Работаю во всех стилях как с нуля, так и на основе уже существующих элементов фирменного стиля.