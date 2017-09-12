Оригинальный дизайн логотипов, разработка фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции
Идеально выполненная работа для меня, когда и заказчик, и я полностью довольны результатом.
Опыт в дизайне более 7 лет. Маркетолог по образованию с опытом более 5 лет.
Подхожу к каждому проекту индивидуально, не использую шаблоны, учитываю все пожелания заказчика.
Правки вношу до полного согласования.
Работаю во всех стилях как с нуля, так и на основе уже существующих элементов фирменного стиля.
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