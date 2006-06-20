Образование:

Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова, специальность - "Издательское дело", специализация – корректор, редактор, два диплома с отличием; студентка Московского государственного университета печати, 5 курс вечернего отделения факультета книжного дела и редактирования.

Опыт работы:

Работа по договорам – 1 год. Корректура, редактирование, верстка.

Издательско-полиграфический центр МИКХиС по специальности редактор-корректор - 1 год. Работа с авторскими рукописями на всех этапах РИП, редактирование и корректура всех видов изданий любой сложности.

МИПК им. И.Федорова, преподаватель корректуры – 1 год.

Редакция журнала "CHIP" специальность - редактор-корректор – 1,5 года. Корректура и литературное редактирование текстов дисковых приложений 5 журналов редакции «CHIP».

Успешный фриланс в области корректуры и редактирования, опыт сотрудничества с компаниями различного профиля, в том числе Интернет-проекты и специальные издания.

Профессиональные навыки:

Абсолютная грамотность, внимательность, пунктуальность, ПК - продвинутый пользователь, знание пакета программ MS Office, Adobe PageMaker, QuarkXPress, пакетов графических программ, работа с Интернет.