UzorGroup

Мы очень ответственная , трудолюбивая команда, с удовольствием рассмотрим и примем предложения на счет вашего проекта. Будем только рады СОТРУДНИЧЕСТВУ с хорошими заказчиками.

Немного о нас:

«UzorGroup» - команда профессионалов, занимаемся разработкой сайтов разной сложности: от обычных сайтов визиток, до сложных интернет-магазинов с электронными платежными модулями. Наши проекты сочетают в себе творческий подход в связке с передовыми технологиями WEB-разработки, что позволяет предоставлять клиентам

высококлассные услуги в сфере ИТ-технологий.

Разрабатываем на СMS Diafan (система управления контентом).

Отзывы о наших работах : https://user.diafan.ru/user/putnik/

К полученной работе и выполнению ее в срок подходим ответственно и серьезно.

Обращайтесь! Будем рады сотрудничеству с Вами!