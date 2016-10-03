Katrin030994

Катерина Katrin030994

 
29 летУкраина/Житомир
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
UzorGroup

 

Мы очень ответственная, трудолюбивая команда, с удовольствием рассмотрим и примем предложения  на  счет вашего проекта. Будем только рады СОТРУДНИЧЕСТВУ с хорошими заказчиками.

Немного о нас: 

«UzorGroup» - команда профессионалов, занимаемся разработкой сайтов разной сложности: от обычных сайтов визиток, до сложных интернет-магазинов с электронными платежными модулями. Наши проекты сочетают в себе творческий подход в связке с передовыми технологиями WEB-разработки, что позволяет предоставлять клиентам

высококлассные услуги в сфере ИТ-технологий.

Разрабатываем на СMS Diafan (система управления контентом). 

Отзывы о наших работах : https://user.diafan.ru/user/putnik/

К полученной работе и выполнению ее в срок подходим ответственно и серьезно. 

Обращайтесь! Будем рады сотрудничеству с Вами!

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