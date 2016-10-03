Мы очень ответственная, трудолюбивая команда, с удовольствием рассмотрим и примем предложения на счет вашего проекта. Будем только рады СОТРУДНИЧЕСТВУ с хорошими заказчиками.
Немного о нас:
«UzorGroup» - команда профессионалов, занимаемся разработкой сайтов разной сложности: от обычных сайтов визиток, до сложных интернет-магазинов с электронными платежными модулями. Наши проекты сочетают в себе творческий подход в связке с передовыми технологиями WEB-разработки, что позволяет предоставлять клиентам
высококлассные услуги в сфере ИТ-технологий.
Разрабатываем на СMS Diafan (система управления контентом).
Отзывы о наших работах : https://user.diafan.ru/user/putnik/
К полученной работе и выполнению ее в срок подходим ответственно и серьезно.
Обращайтесь! Будем рады сотрудничеству с Вами!
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