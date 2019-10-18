Обо мне:
Привет Мир! Меня зовут Ростислав. Родом из самого южного и очень жаркого города Казахстана - Шымкент. Да-да через "Ы"! Специализируюсь на Web-дизайне и упаковке социальных сетей. В последнее время работаю в основном с instagram. Имею опыт работы в своей нише и довожу все проекты до конца!
Плюсы работы со мной:
- Экономия времени - Одной из самых важных частей моей работы является быстрая и главное качественная реализация дизайна согласно ТЗ. Не каких "сегодня занят" и тому подобных отмазок. Вы получаете работу в строго обговоренные сроки.
- Гарантия и правки - После передачи проекта вам я готов выполнить столько правок сколько понадобится. Не куда не исчезая при этом. Ведь главное в работе - это выстраивание долгих партнёрских отношений.
- Деньги - Не раздуваю бюджет на пустом месте. Сумма обговаривается до начала работы и не меняется в процессе.
- Пост оплата - Работа оплачивается после демонстрации на финальном этапе сотрудничества.
- Разработка дизайна сайтов и интерфейсов
- Упаковка социальных сетей
- Баннеры
- анимирование интерфейсов
- Анимированные баннеры для сайтов и соц сетей
- Инсталендинги
- Готов приступить сразу
- Не нарушаю сроков
- Не исчезаю в последний момент
- Не беру предоплату
- Вношу необходимое количество правок
- Сотовый - 8 (771) 885-31-88
- WhatsApp / Telegram - 8 (771) 885-31-88
- Gmail - [email protected]
- Email - [email protected]
Поситителям моего профиля, моим потенциальным заказчикам явно будет выжигать глаза отсутствие отзывов). Всё дело в том что я как и многие специалисты данной сферы решил идти и пробовать свои силы в офисе. Около года я проработал в Digital-агентстве где занимался разработкой дизайна сайтов и различными социальными сетями. НО! Теперь я решил перейти на "светлую" сторону фриланса и сделать свою жизнь хоть чуточку свободней)
С любым вопросам обращайтесь по указанным контактам. Будем творить дизайн!)