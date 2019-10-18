Kautov

Ростислав Каутов Kautov

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Удобные и приятные глазу сайты и магазины

Обо мне:

Привет Мир! Меня зовут Ростислав. Родом из самого южного и очень жаркого города Казахстана - Шымкент. Да-да через "Ы"! Специализируюсь на Web-дизайне и упаковке социальных сетей. В последнее время работаю в основном с instagram. Имею опыт работы в своей нише и довожу все проекты до конца!

Плюсы работы со мной:

  • Экономия времени - Одной из самых важных частей моей работы является быстрая и главное качественная реализация дизайна согласно ТЗ. Не каких "сегодня занят" и тому подобных отмазок. Вы получаете работу в строго обговоренные сроки.
  • Гарантия и правки - После передачи проекта вам я готов выполнить столько правок сколько понадобится. Не куда не исчезая при этом. Ведь главное в работе - это выстраивание долгих партнёрских отношений.
  • Деньги - Не раздуваю бюджет на пустом месте. Сумма обговаривается до начала работы и не меняется в процессе.
  • Пост оплата - Работа оплачивается после демонстрации на финальном этапе сотрудничества.
Услуги:

  • Разработка дизайна сайтов и интерфейсов
  • Упаковка социальных сетей
  • Баннеры
  • анимирование интерфейсов
  • Анимированные баннеры для сайтов и соц сетей
  • Инсталендинги  
Мои принципы:

  • Готов приступить сразу
  • Не нарушаю сроков
  • Не исчезаю в последний момент
  • Не беру предоплату
  • Вношу необходимое количество правок
Контакты:

И еще немного обо мне!                 

Поситителям моего профиля, моим потенциальным заказчикам явно будет выжигать глаза отсутствие отзывов). Всё дело в том что я как и многие специалисты данной сферы решил идти и пробовать свои силы в офисе. Около года я проработал в Digital-агентстве где занимался разработкой дизайна сайтов и различными социальными сетями. НО! Теперь я решил перейти на "светлую" сторону фриланса и сделать свою жизнь хоть чуточку свободней)

С любым вопросам обращайтесь по указанным контактам. Будем творить дизайн!)    