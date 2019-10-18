Удобные и приятные глазу сайты и магазины

Обо мне:

Привет Мир! Меня зовут Ростислав. Родом из самого южного и очень жаркого города Казахстана - Шымкент. Да-да через "Ы"! Специализируюсь на Web-дизайне и упаковке социальных сетей. В последнее время работаю в основном с instagram. Имею опыт работы в своей нише и довожу все проекты до конца!

Плюсы работы со мной:

Экономия времени - Одной из самых важных частей моей работы является быстрая и главное качественная реализация дизайна согласно ТЗ. Не каких "сегодня занят" и тому подобных отмазок. Вы получаете работу в строго обговоренные сроки.

Одной из самых важных частей моей работы является быстрая и главное качественная реализация дизайна согласно ТЗ. Не каких "сегодня занят" и тому подобных отмазок. Вы получаете работу в строго обговоренные сроки. Гарантия и правки - После передачи проекта вам я готов выполнить столько правок сколько понадобится. Не куда не исчезая при этом. Ведь главное в работе - это выстраивание долгих партнёрских отношений.

После передачи проекта вам я готов выполнить столько правок сколько понадобится. Не куда не исчезая при этом. Ведь главное в работе - это выстраивание долгих партнёрских отношений. Деньги - Не раздуваю бюджет на пустом месте. Сумма обговаривается до начала работы и не меняется в процессе.

- Не раздуваю бюджет на пустом месте. Сумма обговаривается до начала работы и не меняется в процессе. Пост оплата - Работа оплачивается после демонстрации на финальном этапе сотрудничества.

Разработка дизайна сайтов и интерфейсов

Упаковка социальных сетей

Баннеры

анимирование интерфейсов

Анимированные баннеры для сайтов и соц сетей

Инсталендинги

Готов приступить сразу

Не нарушаю сроков

Не исчезаю в последний момент

Не беру предоплату

Вношу необходимое количество правок

Сотовый - 8 (771) 885-31-88

WhatsApp / Telegram - 8 (771) 885-31-88

Gmail - [email protected]

Email - [email protected]

Поситителям моего профиля, моим потенциальным заказчикам явно будет выжигать глаза отсутствие отзывов). Всё дело в том что я как и многие специалисты данной сферы решил идти и пробовать свои силы в офисе. Около года я проработал в Digital-агентстве где занимался разработкой дизайна сайтов и различными социальными сетями. НО! Теперь я решил перейти на "светлую" сторону фриланса и сделать свою жизнь хоть чуточку свободней)

С любым вопросам обращайтесь по указанным контактам. Будем творить дизайн!)