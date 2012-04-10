KelterVin

Анастасия Баженова KelterVin

 
36 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Услуги дизайна. Качественно и в срок.

Баженова Анастасия Сергеевна

дизайнер

Услуги:

- полиграфия

- логотипы

- наружная реклама

- сувенирная продукция

- фирменный стиль

Только качественные, оригинальные и стильные работы.

Опыт работы более 9 лет.

Строго соблюдаю сроки.

Оплата:

- Яндекс деньги

- Qiwi

- Карта сбербанка

Контакты:

моб.: 8 922 11-606-22

e-mail: [email protected]

skype: keltervin

icq: 276339397

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