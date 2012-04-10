Анастасия Баженова KelterVinKelterVin
36 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Услуги дизайна. Качественно и в срок.
Баженова Анастасия Сергеевна
дизайнер
Услуги:
- полиграфия
- логотипы
- наружная реклама
- сувенирная продукция
- фирменный стиль
Только качественные, оригинальные и стильные работы.
Опыт работы более 9 лет.
Строго соблюдаю сроки.
Оплата:
- Яндекс деньги
- Qiwi
- Карта сбербанка
Контакты:
моб.: 8 922 11-606-22
e-mail: [email protected]
skype: keltervin
icq: 276339397
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Портфолио
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