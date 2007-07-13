Образование высшее.

Большой практический опыт разработки сайтов с нуля под ключ, используя PHP, JavaScript, HTML, DHTML, XML, CSS, MySQL, Smarty, RSS. Опыт доработки различных CMS - Koobi, Contrex, OneAdmin и др. Написание собственных модулей, расширяющих возможности CMS. Опыт написания собственных модулей по приему платежей через интернет с помощью различных плаежных средств. Разработка приложений на Borland C++ Builder, VBA. Знание Interbase (FireBird), MS SQL,MS Access. Комнадная разработка CRM по схеме клиент-сервер.

Профессиональный технический перевод (немецкий язык), работа с документацией на английском языке.