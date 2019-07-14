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Здравствуй,

Основной род деятельности у меня на фрилансинге это Тексты (то бишь, копирайтинг, рерайтинг, и редактирование) и Менеджмент (проектами и персоналом).

В повседневной жизни я являюсь студентом, оканчиваю обучение на экономическо-административном направление, BBA (Bachelor Business Administration), прохожу различные бизнес-семинары и так же работаю в CreditSuisse в отделе кадров. Изучаю языки такие как английский, итальянский, польский, так как постоянно приходиться работать с ними.

Предлагаю такие услуги как:

1. Копирайтинг абсолютно любых статей (особенно моего направления)

2. Рерайтинг

3. Быстрый, и легко-читаемый лаконичный текст.

4. Качественное редактирование за короткие сроки

5. Управление проектами с любой бизнес целью

6. Помощь с управлением персоналом

6. Постоянна связь с клиентом 24/7