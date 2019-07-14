Здравствуй,
Основной род деятельности у меня на фрилансинге это Тексты (то бишь, копирайтинг, рерайтинг, и редактирование) и Менеджмент (проектами и персоналом).
В повседневной жизни я являюсь студентом, оканчиваю обучение на экономическо-административном направление, BBA (Bachelor Business Administration), прохожу различные бизнес-семинары и так же работаю в CreditSuisse в отделе кадров. Изучаю языки такие как английский, итальянский, польский, так как постоянно приходиться работать с ними.
Предлагаю такие услуги как:
1. Копирайтинг абсолютно любых статей (особенно моего направления)
2. Рерайтинг
3. Быстрый, и легко-читаемый лаконичный текст.
4. Качественное редактирование за короткие сроки
5. Управление проектами с любой бизнес целью
6. Помощь с управлением персоналом
6. Постоянна связь с клиентом 24/7