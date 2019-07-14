Ketilight

Кэти Кикнадзе Ketilight

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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Здравствуй,

Основной род деятельности у меня на фрилансинге это Тексты (то бишь,  копирайтинг, рерайтинг, и редактирование) и Менеджмент (проектами и персоналом). 

В повседневной жизни я являюсь студентом,  оканчиваю обучение на экономическо-административном направление, BBA (Bachelor Business Administration), прохожу различные бизнес-семинары и так же работаю в CreditSuisse в отделе кадров. Изучаю языки такие как английский, итальянский, польский, так как постоянно приходиться работать с ними.

Предлагаю такие услуги как:

1.  Копирайтинг абсолютно любых статей (особенно моего направления)

2. Рерайтинг 

3. Быстрый, и легко-читаемый лаконичный текст.

4.  Качественное редактирование за короткие сроки

5. Управление проектами с любой бизнес целью 

6.  Помощь с управлением персоналом

6. Постоянна связь с клиентом 24/7