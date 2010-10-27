Ketrin06

Екатерина Ketrin06

 
44 годаРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Заполнить таблички с характеристиками
Катерина настоящий молодец! Спокойно, без лишних вопросов она выполняла свою работу. Благодаря ее усилиям проект завершился быстро и без особых проблем:)
Одни положительные эмоции от общения с Наташей. Заказчик, а главное человек приятный в общении. Спасибо за терпение! Очень рада работе с Вами. Удачи в работе!!!
Ответный отзыв
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
$8
10 баллов
13 лет назад
Работа для девушки - обработка каталога косметики
Хороший и ответственный исполнитель. Рекомендую.
Спасибо за возможность поработать. ТЗ составленно конкретно. В работе все четко и по делу. Удачи!
Ответный отзыв