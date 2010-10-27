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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Катерина настоящий молодец! Спокойно, без лишних вопросов она выполняла свою работу. Благодаря ее усилиям проект завершился быстро и без особых проблем:)
Ответный отзыв
Одни положительные эмоции от общения с Наташей. Заказчик, а главное человек приятный в общении. Спасибо за терпение! Очень рада работе с Вами. Удачи в работе!!!
$8
10 баллов
13 лет назад
Хороший и ответственный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за возможность поработать. ТЗ составленно конкретно. В работе все четко и по делу. Удачи!