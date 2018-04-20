Фатима Юрьевна Шрамко.
Контактный телефон: +77763777117
E-mail: [email protected]
Интересует удаленная работа, так как в данный момент нахожусь в декретном отпуске. Пишу тексты.
Желаемая оплата: 6$ за 1000 знаков.
Образование :
КЧГУКИИ, Отделение теории музыки (2002-2006).
Ставропольский Государственный Университет, Факультет филологии и журналистики (2006-2001).
Опыт работы:
Газета Лада, г. Актау (2011). Профессиональные обязанности- написание статей для печатной и электронной версии газеты, рекламные статьи.
ТОО Фирма Пирамида, Гранд Отель Виктори. Маркетолог. Профессиональные обязанности-мониторинг рынка гостиничных услуг, составление swat анализов, бронирование, работа со СМИ, интернет-реклама, ведение групп в социальных сетях, написание текстов, ведение деловой переписки, холодные звонки, составление brand book, редактирование, пресс-релизы.
Профессиональнве качества:
Нацеленность на результат, жёсткое соблюдение сроков работы, умение работать в команде, креативность, умение писать в разной стилистике. Дополнительные знания в музыке и педагогике.
Личные качества:
Честность, исполнительность, внимательность, конкретика.