Копирайтер

Фатима Юрьевна Шрамко.

Контактный телефон: +77763777117

E-mail: [email protected]

Интересует удаленная работа, так как в данный момент нахожусь в декретном отпуске. Пишу тексты.

Желаемая оплата: 6$ за 1000 знаков.

Образование :

КЧГУКИИ, Отделение теории музыки (2002-2006).

Ставропольский Государственный Университет, Факультет филологии и журналистики (2006-2001).

Опыт работы:

Газета Лада, г. Актау (2011). Профессиональные обязанности- написание статей для печатной и электронной версии газеты, рекламные статьи.

ТОО Фирма Пирамида, Гранд Отель Виктори. Маркетолог. Профессиональные обязанности-мониторинг рынка гостиничных услуг, составление swat анализов, бронирование, работа со СМИ, интернет-реклама, ведение групп в социальных сетях, написание текстов, ведение деловой переписки, холодные звонки, составление brand book, редактирование, пресс-релизы.

Профессиональнве качества:

Нацеленность на результат, жёсткое соблюдение сроков работы, умение работать в команде, креативность, умение писать в разной стилистике. Дополнительные знания в музыке и педагогике.

Личные качества:

Честность, исполнительность, внимательность, конкретика.