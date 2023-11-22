Выполню работу качественно и быстро!
Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий, с радостью выполню для Вас работу быстро и качественно.
В совершенстве владею такими языками как:
-Русский
-Украинский
-Английский
Имею опыт в переводе, редактировании, наборе текста.
Буду рад с Вами сотрудничать!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1255
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Отлично, качественно, доволен на все 100%