Kianpath

Дмитрий Перепелица Kianpath

 
30 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Выполню работу качественно и быстро!

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий, с радостью выполню для Вас работу быстро и качественно.

В совершенстве владею такими языками как:

-Русский

-Украинский

-Английский

Имею опыт в переводе, редактировании, наборе текста.

Буду рад с Вами сотрудничать!

#93Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1255
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Отлично, качественно, доволен на все 100%
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