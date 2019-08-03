Kil-katerina95

Занимаюсь разработкой: Архитектурных проектов (Раздел АР, КР), Ландшафтный дизайн, Градостроительное проектирование, 3д-визуализация

Фрилансом занимаюсь более 2 лет. Закончила институт архитектуры и дизайна по направлению "Градостроительство". Также проходила дополнительные курсы по 3д-визуализации и дизайну. Работу выполняю качественно и в указанные сроки.