Переводы технической, нефте-газовой, медицинской, учебной и других сфер, а так же переводы судебной экспертизы. Анг-Рус, Рус-Узб, и наоборот.

Выполняю качественные переводы с английского на русский и наоборот, а так же с русского на узбекский и наоборот. Берусь за любую интересную тематику, так как это хобби)) Опыт работы в сфере переводов более 3х лет. Начал работать фрилансером с 2015 года. Получал заказы в основном от бюро переводов в своей стране. Так же есть опыт работы с ГОСТ и крупной машиностроительной компанией. Кроме того, работал с такими проектами как OLX.uz, BRM.uz, my-kupon.uz, а так же PROMZONA.UZ. Работал в качестве переводчика и редактора.

О себе: В 2014 году окончил лицей Востоковедения по специальности Китайская Филология.

На момент заполнения бланка, являююсь студентом 4 курса Management Development Institute of Singapore (Сингапурский Институт Развития Менеджмента) по специальности финансист и финансовый аналитик (оканчиваю в июне 2018 года)

Трудолюбив, усидчив, ответственнен, нацелен как на серьезные проекты и объемы так и на работу в удовольствие)