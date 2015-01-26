Kireeva-77

Редактор, копирайтер, журналист, рекламист

Редактор высшей квалификации (28 лет редакторского стажа), в том числе выпускающий, ответственный, шеф-редактор в книжном издательстве, глянцевойм и корпоративном журнале, газете. Пишу тексты для сайтов, статьи в СМИ. Литературный обработчик массовых, научных, научно-популярных, технических, справочных, художественных,детских изданий. Хорошо знаю педагогическую (дошкольное детство),

психологическую, медицинскую, краеведческую, экономическую, производственную, медицинскую, психологическую и др. тематики.

Автор книг, статей. Досконально знаю издательский процесс и процесс

сбора (интервью, анкетирование, собеседования и пр.) информации.

Профессиональный рекламист. Копирайтер. Корректор и техред. Имею большой опыт написания продающих текстов для каталогов, листовок.