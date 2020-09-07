Эскизные проекты, чертежи, 3d визуализация

Создам для вас эскизный проект дома из газобетона. Проект включает в себя чертежи этажей, разрезы, фасады, схемы устройства фундамента и кровли, общий 3д вид здания.За дополнительную плату начерчу план полов и перекрытий, основные конструктивные узлы.Работаю в ArchiCAD'18 и AutoCAD'18.Цена 400р за метр квадратный.Также сделаю 3d визуализацию интерьера в 3d max+corona по вашему ТЗ.