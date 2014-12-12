Инженер конструктор I категории
Разработка 3D-моделей, проектирование оборудования,моделирование физических процессов, анализ конструкций, разработка конструкторской документации.
Готов выполнить работу по вашим ТЗ.
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Архитектура зданий
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$5/час
от $5от 1 часа
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
нет рейтинга