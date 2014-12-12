Kirillgorin

Кирилл Kirillgorin

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Инженер конструктор I категории

Разработка 3D-моделей, проектирование оборудования,моделирование физических процессов, анализ конструкций, разработка конструкторской документации.

Готов выполнить работу по вашим ТЗ.

Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
нет рейтинга