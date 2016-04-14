Рекламное агентство полного цикла M-Image

У нас комплексный подход для эффективного продвижения и роста продаж. Получите больше клиентов без дополнительных затрат на рекламу!

Профессионально повышаем конверсию!

Мы предлагаем:

- Разработка и создание продающей страницы LANDINGPAGEОт 39 000 руб под ключ!

Это готовое решение для вашего бизнеса. Увеличения продаж, создания и управления имиджем в интернете, привлечение клиентов.

- SEO оптимизация Вашего сайта, бизнеса и услугОт 15 000 руб в месяц! Без SEO оптимизации Ваш сайт никогда не попадет в ТОП поисковой выдачи в Яндекс и Google. Клиенты будут находить только Ваших конкурентов. С нами Вы попадете в короткие сроки в ТОП – 10 поисковой выдачи.

- КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА в Яндекс.Директ и GoogleAdwordsОт 5 000 руб в месяц! Это показы рекламы Вашей целевой аудитории. Контекстная реклама в М-ИМИДЖ будет стоить Вам столько же, за сколько бы Вы сами размещали объявление в Директе.

- SMM продвижение Вашего бизнеса в социальных сетяхОт 6 000 руб в месяц. Создание сообществ, групп, страницы вашего бизнеса и последующее его продвижение. Дизайн группы, привлечение подписчиков, размещение постов и управление репутацией.

- БАННЕРНАЯ, ТИЗЕРНАЯ реклама ваших товаров и услугОт 5 000 руб в месяц. Размещение тизерной/баннерной рекламы на тематических сайтах с вашей целевой аудиторией. Отличная реклама товаров и услуг по приемлемым ценам.

3 ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ

- мы даем гарантию конверсии и поток клиентов по договору - создаем профессиональные решения в короткие сроки

- используем передовые технологии

Позвоните нам! И мы разработаем для Вас план продвижения уже сегодня!8 (499)252-14-698 (926)021-70-94

Или напишите нам на почту:

[email protected]@yandex.ru