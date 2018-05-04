Предоставлю уникальные интересные статьи, готова на долгое сотрудничество

Опыт копирайтинга около 3 лет. Веду блоги в Яндекс Дзен.

Все статьи проверяю на уникальность. Могу предоставлять несколько статей в день в зависимости от объемов.

Подходящие мне темы: бизнес, маркетинг, деньги, путешествия, йога, медитации, эзотерика,духовные практики, психология, энергия, животные, саморазвитие, спорт, здоровье и много других. Исключены мужские тематики, такие как строительство, автомобили и т.п.