Занимаюсь продвижением и оптимизацией (SEO). Контекстной рекламой Google Adwords и Яндекс Директ.
https://freelancehunt.com/freelancer/Kitoboec.html
Вывод в Топ Яндекс и Google по ВЧ, СЧ и НЧ запросам, увеличение трафика на веб-сайт, набор качественной ссылочной массы, оптимизированные статьи. Написание Т.З. для копирайтеров. Разбор и анализ контента. Юзабилити и удобство сайта.
Контекстная реклама (Яндекс Директ и Goog AdWords) SMM.
Задания, т.з. для команды на выполнение поставленных задач по проекту.
Опыт работы
SEO оптимизатор
июн 2006 - настоящее время
Последние проекты:
Биржа фриланса - https://fop.freelancehunt.com/
Помощь в выводе сайта по ВЧ - «Фриланс» на первое место, со второго. Обход конкурентов.
Консультации по техническим SEO вопросам.
https://fop.freelancehunt.com/
Разделение сайта на поддомены для языковых версий .uk / .ru / .en
Т.З. на тексты
Аудиты
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Продвижение интернет-магазина. Задачи для копирайтеров, наращивание обратных ссылок.
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Аудит и анализ сайта, исправление ошибок. Корректировка семантического ядра. ТЗ для статей копирайтерам, ТЗ на новости. Мета теги. План по закупке ссылок/статей.
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Корректировка семантического ядра по некоторым страницам. ТЗ для статей копирайтерам, ТЗ на новости. Мета теги. План по закупке ссылок/статей. Аудит и анализ сайта.
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Интим магазины (18+)
Схема продвижения что бы не подпасть под законодательные запреты и фильтры поисковиков
Адрес только при запросе
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Каталог
Сервисе подбора инструкторов, тренеров и хореографов по множеству спортивных и танцевальных направлений.
https://instructortut.ru seo оптимизация сайта, продвижение и вывод в Топ
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Школа танцев
seo оптимизация сайта, продвижение и вывод в Топ
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Армадиус ООО (Предприятие по изготовлению и продаже профнастила, металочерепицы, гибочных элементов и т.д.)
Работа с нуля, создание сайта, SEO аудит, seo продвижение, google adwords/webmaster/analytics, yandex direct, биржи ссылок/статей.
За первый месяц сайт проиндексирован в Yandex/Google позиции в Топ 20-30
За второй месяц позиции сайта по ключевым словам в Топ 10 Yandex/Google
Сейчас сайт просто поддерживается на позициях так как не сезон продаж
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SEO специалист (Фрилансер)
окт 2005 - настоящее время (10 лет 9 мес)
Фрилансер на дому
Интернет
Качественная работа. Серьёзный подход к делу. Аудит сайта и создание семантического ядра. Продвижение «проекта» и «продукции/товара» компании в сети интернет (медиа-реклама, контекст, поисковая оптимизация).
Формирование маркетинговой стратегии проектов, их организация и управление;
Увеличение продаж, увеличение конверсии сайта, привлечение новых клиентов;
Составление и поддержка коммерческих кампаний интернет-магазина;
Бюджетирование проектов интернет-маркетинга и управление бюджетами;
Составление отчетности, анализ эффективности интернет-рекламы, анализ конкурентов.
Опыт работы с Yandex.Direct, Google AdWords, Google WebMaster, Google Analytics, SAPE, GoGetLinks.net, CAP системы. Раскрутка групп/пабликов в социальных сетях: Вконтакте, Однокласники, Facebook, Twitter.
Ответственный, нацеленный на результат, умею работать в команде;
Умею работать с большим объемом информации.
Знание HTML; CMS Jooml/WordPress
Выпускник Компьютерной Академии Шаг - специальность: Вебдизайн (2003 г.)
Работа по направлению SEO продвижения с 2006 г.
Портфолио
- SEO турагнетства (сайт турпоиска)132 просмотра
- Сбор семантического ядра, ключевые запросы для SEO218 просмотров
- Реклама в Adwords Google (Контекст)206 просмотров
- SEO продвижение (оптимизация) — Вывод в Топ206 просмотров