Суханов Денис Одесса — seo оптимизация и продвижение

Занимаюсь продвижением и оптимизацией (SEO). Контекстной рекламой Google Adwords и Яндекс Директ.

https://freelancehunt.com/freelancer/Kitoboec.html

Вывод в Топ Яндекс и Google по ВЧ, СЧ и НЧ запросам, увеличение трафика на веб-сайт, набор качественной ссылочной массы, оптимизированные статьи. Написание Т.З. для копирайтеров. Разбор и анализ контента. Юзабилити и удобство сайта.

Контекстная реклама (Яндекс Директ и Goog AdWords) SMM.

Задания, т.з. для команды на выполнение поставленных задач по проекту.

Опыт работы

SEO оптимизатор

июн 2006 - настоящее время

Последние проекты:

Биржа фриланса - https://fop.freelancehunt.com/

Помощь в выводе сайта по ВЧ - «Фриланс» на первое место, со второго. Обход конкурентов.

Консультации по техническим SEO вопросам.

https://fop.freelancehunt.com/

Разделение сайта на поддомены для языковых версий .uk / .ru / .en

Т.З. на тексты

Аудиты

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http://fishki.ua

Продвижение интернет-магазина. Задачи для копирайтеров, наращивание обратных ссылок.

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http://kinesiotape.com.ua/

Аудит и анализ сайта, исправление ошибок. Корректировка семантического ядра. ТЗ для статей копирайтерам, ТЗ на новости. Мета теги. План по закупке ссылок/статей.

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http://elftex.com.ua

Корректировка семантического ядра по некоторым страницам. ТЗ для статей копирайтерам, ТЗ на новости. Мета теги. План по закупке ссылок/статей. Аудит и анализ сайта.

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Интим магазины (18+)

Схема продвижения что бы не подпасть под законодательные запреты и фильтры поисковиков

Адрес только при запросе

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Каталог

Сервисе подбора инструкторов, тренеров и хореографов по множеству спортивных и танцевальных направлений.

https://instructortut.ru seo оптимизация сайта, продвижение и вывод в Топ

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Школа танцев

seo оптимизация сайта, продвижение и вывод в Топ

http://www.opendance.ru

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Армадиус ООО (Предприятие по изготовлению и продаже профнастила, металочерепицы, гибочных элементов и т.д.)

http://www.armadius.com.ua

Работа с нуля, создание сайта, SEO аудит, seo продвижение, google adwords/webmaster/analytics, yandex direct, биржи ссылок/статей.

За первый месяц сайт проиндексирован в Yandex/Google позиции в Топ 20-30

За второй месяц позиции сайта по ключевым словам в Топ 10 Yandex/Google

Сейчас сайт просто поддерживается на позициях так как не сезон продаж

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SEO специалист (Фрилансер)

окт 2005 - настоящее время (10 лет 9 мес)

Фрилансер на дому

Интернет

Качественная работа. Серьёзный подход к делу. Аудит сайта и создание семантического ядра. Продвижение «проекта» и «продукции/товара» компании в сети интернет (медиа-реклама, контекст, поисковая оптимизация).

Формирование маркетинговой стратегии проектов, их организация и управление;

Увеличение продаж, увеличение конверсии сайта, привлечение новых клиентов;

Составление и поддержка коммерческих кампаний интернет-магазина;

Бюджетирование проектов интернет-маркетинга и управление бюджетами;

Составление отчетности, анализ эффективности интернет-рекламы, анализ конкурентов.

Опыт работы с Yandex.Direct, Google AdWords, Google WebMaster, Google Analytics, SAPE, GoGetLinks.net, CAP системы. Раскрутка групп/пабликов в социальных сетях: Вконтакте, Однокласники, Facebook, Twitter.

Ответственный, нацеленный на результат, умею работать в команде;

Умею работать с большим объемом информации.

Знание HTML; CMS Jooml/WordPress

Выпускник Компьютерной Академии Шаг - специальность: Вебдизайн (2003 г.)

Работа по направлению SEO продвижения с 2006 г.