Kiwi_studio

Евгений Терехов Kiwi_studio

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Саунд дизайн видеороликов, сведение и мастеринг музыкальных треков, создание аудиореклам, реставрация

Опыт работы более 15 лет в студии звукозаписи, на ТВ и в киноиндустри

  • Основная специализация - сведение аудио треков и саунд дизайн видеороликов
  • Так же любая аудио задача будет решена качественно и в кратчайший срок
  • Подход к задаче и цена индивидуальны, работаю ежедневно.

    примеры работ тут:

    саунд дизайн

    сведение треков

Портфолио

Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10
#222
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10
#278