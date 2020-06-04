Саунд дизайн видеороликов, сведение и мастеринг музыкальных треков, создание аудиореклам, реставрация
Опыт работы более 15 лет в студии звукозаписи, на ТВ и в киноиндустри
- Основная специализация - сведение аудио треков и саунд дизайн видеороликов
- Так же любая аудио задача будет решена качественно и в кратчайший срок
- Подход к задаче и цена индивидуальны, работаю ежедневно.
примеры работ тут:
саунд дизайн
- https://www.youtube.com/watch?v=x1Zn6INoS0M
- https://www.youtube.com/watch?v=MjdKZL3oQHI&feature=youtu.be
- сведение треков
Портфолио
- Саунд дизайн70 просмотров
- Сведение и мастеринг96 просмотров
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10
#222
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10
#278