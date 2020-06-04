Саунд дизайн видеороликов, сведение и мастеринг музыкальных треков, создание аудиореклам, реставрация

Опыт работы более 15 лет в студии звукозаписи, на ТВ и в киноиндустри

Основная специализация - сведение аудио треков и саунд дизайн видеороликов

Так же любая аудио задача будет решена качественно и в кратчайший срок

Подход к задаче и цена индивидуальны, работаю ежедневно. примеры работ тут: саунд дизайн

сведение треков