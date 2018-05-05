Рерайтер, копирайтер, генератор уникального контента

Привет! Меня зовут Анна, мне 24 года и я пишу тексты. Для себя, для других и даже для вас. Я закончила финансово-экономический колледж и психологические курсы, что даёт отправную точку в тематике моей работы с текстами, но ни в коем случае не ограничивает. На заказ я писала курсовые, рефераты и сочинения, повышала процент уникальности текстов, описывала графические файлы, опираясь на требования заказчика. Для себя писала литературные тексты и стихотворения.